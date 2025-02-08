Актер Сергей Городничий рассказал, почему Борисов не заслуживает «Оскара». Об этом он сообщил на YouTube-канале «Алена, Блин!».

Актер Сергей Городничий прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар». По словам коллеги актера, он не понимает, почему именно Борисова номинировали на премию.

«Я не считаю, что „Анора“ — это то, за что можно номинировать за „Оскар“ в его исполнении. Все равно в том объеме, в котором ему дали возможность раскрыться, он это сделал очень хорошо. Но Марк мне понравился больше. Мне он показался ярче, за ним было интереснее наблюдать», — рассказал он.

Также Городничий заявил, что «Анора», в целом, получилась неплохим фильмом. Сам актер рассказал, что у него нет планов номинироваться на «Оскар».

«Народное признание круче, чем „Оскар“», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Ника Здорик выгнала со съемок возлюбленную Сергея Городничего.