«Сердце не на месте»: Леонид Агутин отказался выступать без обручального кольца после слухов об изменах

28 июня Леонид Агутин дал большой сольный концерт на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Во время выступления исполнитель хита «Аэропорты» вспомнил, что забыл в гримерке обручальное кольцо и вернулся за ним.

Когда заслуженный артист России вышел на сцену, он извинился перед зрителями и сказал, что забыл кое-что «очень важное».

«Друзья мои, вы меня простите, пожалуйста. Я кое-что очень важное забыл в гримерке. Я должен пойти это взять, сердце не на месте», — сказал 56-летний певец.

Вернувшись к фанатам, Агутин надел перед ними кольцо, сказав, что без него не получается играть.

25 лет назад певец женился на артистке Анжелике Варум. У пары есть дочь Елизавета-Мария, которая живет в Майами. Супруги не отрицали, что их отношения не раз претерпевали испытания и не лучшие времена. По слухам, Леонид изменял жене, что он сам косвенно подтвердил в недавнем интервью: «Мы живем 27 лет. За это время было всякое».

Напомним, на концерте в Петербурге Агутин провел гендер-пати для своей фанатки. Поклонница артиста узнала, что станет мамой девочки.