«Дядя Леня, помоги»: Леонид Агутин провел гендер-пати перед тысячами зрителей
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Леонид Агутин провел гендер-пати для своей фанатки прямо на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
Исполнитель хита «Аэропорты» проводил сольный концерт в Санкт-Петербурге на Газпром Арене. Прямо во время выступления одна из поклонниц творчества певца подняла плакат: «Дядя Леня, помоги узнать пол ребенка».
«Вы хотите, чтобы это сделал я?» — уточнил Агутин, на что получил одобрительные возгласы из зала.
После этого поклонники передали на сцену заветный конверт, в котором лежала записка с полом малыша. Леонид Агутин признался, что сам переживает не меньше будущих родителей.
«Я аж сам волнуюсь. Я так и знал, у вас будет девочка», — передал артист со сцены.
Видео с трогательным моментом выложили в Сеть. После объявления пола символично заиграла одна из самых популярных композиций Агутина «На сиреневой луне».
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