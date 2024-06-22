«Сердце дико бьется»: Пелагея не может сдержать слез, проезжая по улицам Новосибирска

Певица Пелагея призналась, что плачет, когда едет по дорогам родного Новосибирска. Об этом сообщает Сиб.фм.

Артистка родилась и выросла в столице Сибири. В восемь лет она начала учиться в спецшколе при Новосибирской консерватории, а через год ее матери удалось познакомиться с фронтменом группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который оценил талант юной Пелагеи. Мужчина посоветовал маме будущей знаменитости отправить дочку на шоу «Утренняя звезда».

В 1996 году Пелагея получила звание лучшей исполнительницы народной песни в России, после чего ее музыкальная карьера пошла в гору. В 14 лет девушка уже переехала в Москву.

Однако, несмотря на всероссийскую славу, Пелагея не забывает о своих корнях и нередко приезжает в родной город. По словам певицы, именно в Новосибирске находится ее главный источник силы.

«Когда еду из аэропорта по городу, мое сердце просто дико бьется. Это всегда волнительно – посещать родные края. Иногда плачу, проезжая мимо, потому что с Новосибирском у меня много теплых воспоминаний», – отмечает исполнительница.

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