«Поведение выдает состояние больного человека»: Губину срочно требуется психиатрическая помощь

Еще много лет назад Андрей Губин узнал, что у него левосторонняя прозопалгия лица – заболевание нервной системы, сопровождающееся сильными болями. Сам артист признавался, что после постановки диагноза он стал чувствовать, как буквально разрушается изнутри, тем более, что со временем недуг распространился по всему телу. У певца судороги, кашель, недостаток кальция, из-за которого шатаются зубы. И никакое лечение пока не смогло ему помочь.

Губин уже практически отчаялся, так как он вложил в здоровье свыше 150 тысяч долларов, но все напрасно. При этом через все ужасы, по признанию вокалиста, ему приходится проходить практически одному. У него пропало доверие к людям, так как он знает, что за его спиной многие говорят про него неприятные вещи.

Также из-за болезни у Андрея появилась мания преследования. Он заявлял, что кто-то хочет ему навредить, именно поэтому ему пришлось сменить ни одно место жительства. Ненадолго он даже уезжал из России, но в итоге все равно вернулся в Москву, где и находится до сих пор.

Известный психолог Сергей Ланг изучил поведение артиста и пришел к выводу, что сейчас он страдает от большого количества психических проблем, которые нужно срочно решать, пока не стало поздно. Если ими не заняться сейчас, в последствии состояние Губина может сильно усугубиться.

«Его поведение выдает состояние больного человека, который себя запустил. Андрею всерьез кажется, что его преследуют и намеренно портят ему жизнь. При этом Губин не признает себя больным. Последствия этого могут быть очень трагичными. Если у Андрея еще остались друзья, то они должны отвести его к психиатру. Другого варианта нет», - заявил специалист в беседе с изданием PROZVEZD.

Напомним, что неутешительные прогнозы на будущее Андрея Губина сделала и астролог. Эксперт предупредила артиста, что его могут ждать огромные потрясения в жизни.