Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о желании стать гражданином России

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил, что в будущем может получить российский паспорт. Он подчеркнул, что уже сейчас фактически ощущает себя гражданином России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», - сказал режиссер в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что не против получить официальный статус, если такая возможность представится. Кустурица также напомнил, что кроме сербского имеет также гражданство Франции.

«Почему бы не получить гражданство и в России», - заключил режиссер.

Кроме того, Кустурица не стал отрицать, что готов в дальнейшем сотрудничать с популярным в России сербом - актером Милошем Биковичем. Если будет подходящая роль, то режиссер выразил готовность предложить ее артисту.

Ранее стало известно, что Эмир Кустурица собирается снимать свой будущий фильм «Инженер легких прогулок» в Сочи. В центре сюжета окажется молодой трубочист, который влюбляется в красавицу с проблемным отцом. Тот потерял все деньги, предназначенные на лечение больного сына. В итоге девушка отправляется в Санкт-Петербург, чтобы с помощью проституции заработать средства на лечение брата.