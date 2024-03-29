Эмир Кустурица рассказал о планах снять новый фильм в Сочи

Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается снимать свой будущий фильм «Инженер легких прогулок» в Сочи. Об этом пишет ТАСС.

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием «Инженер легких прогулок», - заявил кинематографист.

Как признался режиссер, в центре сюжета окажется молодой трубочист, который влюбляется в красавицу с проблемным отцом. Тот потерял все деньги, в том числе и предназначенные на лечение больного сына. В итоге девушка отправляется в Санкт-Петербург, чтобы с помощью проституции заработать средства на лечение брата. Главный герой также переезжает в Северную столицу, чтобы отыскать любимую.

Кустурица также уточнил, что, помимо Сочи, он запланировал съемки своих кинолент в Санкт-Петербурге, Казани и Сибири.

Ранее Эмир Кустурица заявил о желании стать частью русской культуры.