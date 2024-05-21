Семью журналиста Невзорова* требуют признать «экстремистским объединением»

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать семью журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ) «экстремистским объединением». Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников в своем Telegram-канале.

Юрист пояснил, что соответствующее требование направил прокурор Санкт-Петербурга в Октябрьский суд города. Он потребовала признать журналиста и его супругу Лидию «экстремистским объединением» и передать государству их недвижимость.

По словам Прянишникова, в собственности у Александра* и его супруги в собственности в России только три земельных участка. Больше у них ничего нет.

Заседание по делу пройдет 21 мая в закрытом режиме.

Невзоров* уехал из страны в 2022 году. Тогда же против него возбудили дело по статье о фейках ВС РФ. Журналиста заочно арестовали.

В 2023 году прокуратура потребовала изъять у журналиста два земельных участка в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива. В ведомстве считают, что он их приобрел незаконно.

Осенью прошлого года Невзоров* выставил на продажу свой элитный двухэтажный пентхаус в Санкт-Петербурге. Цену при этом он обозначил приличную – 45,5 миллионов рублей.

*(признан иноагентом на территории РФ)