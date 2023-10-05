Переехавший за границу Невзоров* начал избавляться от недвижимости в России

Журналист Александр Невзоров*(Признан иноагентом на территории РФ) выставил на продажу свой элитный двухэтажный пентхаус в Санкт-Петербурге. Цену при этом он обозначил приличную – 45,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, избавляться от российской недвижимости Невзоров* решил тайно, не афишируя это. Известно, что у него также есть квартира в Москве, но пока с ней он по какой-то причине расставаться не готов. А вот роскошные апартаменты в северной столице хочет поскорее продать.

Отметим, что пентхаус имеет площадь 177 квадратных метров, два этажа, панорамные окна с выходом на парк и церковь. Чаще всего жилплощадь служила местом для проведения съемок. В ней он давал интервью, но не жил.

Сейчас же Александр* находится в Израиле, куда перебрался после событий февраля 2022 года. В России у него осталась дочь, но ее жизнью журналист не интересуется.

Ранее уехавший из РФ комик Руслан Белый*(Признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на низкие заработки в Европе.

*(Признан иноагентом на территории РФ)