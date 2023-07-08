Семья Заворотнюк празднует радостное событие

В семье Анастасии Заворотнюк свершилось радостное событие. Сын актрисы получил диплом об окончании учебы в МГИМО.

На выпускной Майкла пришла почти вся семья. Анна Заворотнюк залезла на трибуну, чтобы сделать снимки брата на сцене. Также девушка опубликовала снимок, на котором рядом с Майклом стоит бывший муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» — бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Выпускника поздравила и мама Анастасии Заворотнюк. А вот самой актрисы на мероприятии не было, вероятно, из-за плохого самочувствия.

Напомним, что Анастасия и Дмитрий поженились в 1996 году. У них двое детей — Анна и Майкл. В 2006 году супруги оформили развод.

Ранее мы писали, что страдающую от рака Анастасию Заворотнюк уличили в звездной болезни.