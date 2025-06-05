Семья Веры Алентовой прокомментировала новость об операции у артистки

Дочь 83-летней Веры Алентовой опровергла сообщения об операции у артистки. Телеведущая Юлия Меньшова дала комментарий Газете.Ru.

Родственница дала понять, что женщина чувствует себя хорошо, и никаких операций ей не проводили.

«Нет, это не так (не прооперировали — «Газета.Ru»). Вера Валентиновна прекрасно себя чувствует и ежедневно ходит на работу во ВГИК, а также в театр им. Пушкина», — заявила Меньшова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что звезда фильма «Москва слезам не верит» была госпитализирована с жалобами на боли в животе. По данным издания, у актрисы обнаружили новообразование и успешно прооперировали. Также утверждалось, что вдова Владимира Меньшова временно не может работать, но ближайший спектакль с ее участием в конце июня должен состояться.

Однако, по словам Юлии Меньшовой, эта информация не соответствует действительности.

Ранее мы писали о том, что директор Михаила Боярского рассказал о здоровье актера после перенесенной травмы.