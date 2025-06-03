Михаил Боярский возвращается на сцену театра после травмы: что известно о его состоянии

Актер Михаил Боярский возвращается на театральную сцену после травмы. Эту информацию подтвердил его концертный директор Александр Зыкин, который в беседе с 360.ru рассказал о самочувствии и здоровье артиста.

«Да, спектакль планируется. Если выходит на сцену — значит, все в порядке», — поделился он.

По словам Зыкина, осенью звезда также, возможно, примет участие в разных творческих проектах. Но они пока не хотят строить конкретные планы.

Напомним, что о возвращении на сцену стало известно от пресс-службы театра имени Ленсовета. В культурном учреждении Санкт-Петербурга сообщили, что 3 июня Боярский порадует зрителей в спектакле «В этом милом старом доме». Он играет роль Эраста Петровича.

До этого актер не работал из-за травмы ребра, которую он получил в начале мая. Тогда мужчина упал со сцены и был госпитализирован.

Ранее мы писали о том, что Боярский высказался об успехах дочки Елизаветы. Мужчина заявил, что его радует не актерская карьера наследницы, а ее счастливая семейная жизнь.