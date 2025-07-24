Семья Тиммы подала в суд на Анну Седокову по статье о доведении до самоубийства

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что на певицу Анну Седокову подали в суд по статье о доведении до самоубийства. Родственники спортсмена до сих пор считают, что артистка причастна к его смерти. Об этом сообщает Super.ru.

По словам юриста, родители Тиммы пытались связаться с Анной, но она отказалась общаться с ними, поэтому они решили действовать через суд. Иски были поданы как в Латвии, так и в России.

«Подали в суд по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас будет доследственная проверка», - пояснила Маргарита.

Кроме того, Гаврилова рассказала о заявлении о розыске имущества певицы. Это необходимо, чтобы семья Яниса могла на него претендовать. Адвокат поделилась, что у Седоковой якобы есть много расчетных счетов и депозитных вкладов. Близкие баскетболиста считают, что вокалистка не могла сама заработать такие деньги.

Янис Тимма скончался в конце 2024 года. Его тело нашли в одной из московских многоэтажек. Перед смертью он оставил послание, в котором просил связаться с Анной Седоковой.

Ранее отец Яниса Тиммы высказался о жизни Анны Седоковой после смерти бывшего мужа.