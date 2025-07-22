«Блевать тянет»: отец Яниса Тиммы резко высказался о нынешней жизни Седоковой

Отец баскетболиста Яниса Тиммы снова высказался о его бывшей жене Анне Седоковой. Райтис обратился к подписчикам и попросил не присылать ему новые фото певицы со словами «блевать тянет».

Семь месяцев назад 32-летний баскетболист покончил с собой. Его семья винит в этом певицу Анну Седокову.

Родители и первая жена спортсмена убеждены, что именно она довела его до суицида. Хотя уголовное дело возбуждено, к Седоковой у следствия пока нет претензий. Тем временем отец Яниса, Райтис Тимма, публично высказывает свою ненависть к бывшей невестке.

«Мне люди много пишут и соболезнуют. Спасибо. Но иногда присылают фото или видео этой, как она себя считает, певицы. Перестаньте, блевать тянет!» — написал он в соцсетях.

Седокова редко реагирует на нападки, но когда отвечает — жестко.

«Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И чтите память человека, который был вам близок. Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались?» – писала Анна.

Юрист Катя Гордон, изначально поддержавшая семью Тиммы, позже отказалась от дела.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя Анна Седокова показала загорелую фигуру на пляже после похудения.