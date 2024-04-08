«Были бесконечные переезды»: Светлана Немоляева рассказала о проблемах с сыном и невесткой

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как ее сын уходил из дома и переезжал к теще из-за разногласий матери с невесткой. Звезда кинематографа призналась, что сейчас с женой наследника Алиной Айвазян у нее прекрасные отношения, но в первое время, когда она только вошла в семью, бывали моменты «притирок».

По словам Светланы Владимировны, особо никаких скандалов у них в доме никогда не было. Но Александр Лазарев-младший довольно часто собирал свои вещи, когда все-таки назревали конфликты. Впрочем, сама Немоляева не видит в этом ничего плохого. Она считает, что через подобное проходит каждая семья, когда принимает нового человека.

«Когда они жили у нас, им что-то в нас не нравилось, нам что-то в них не нравилось. Но у них была совершенно дивная манера — они с нами не ругались, не скандалили, просто собирали все свои пожитки и переезжали к маме Алины. Были такие бесконечные переезды», - поделилась актриса в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Со временем отношения стали налаживаться, и сейчас Немоляева с невесткой Алиной прекрасно общаются. Более того, по ее словам, ни у кого из ее подруг нет такой связи с женами сыновей. Светлана Владимировна призналась, что считает Айвазян не просто родственницей, а своей родной дочерью.

Ранее Светлана Немоляева выступила против «воскрешения» Юрия Никулина с помощью нейросети для фильма.