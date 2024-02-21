Семья рэпера Matrang поместила его в рехаб

Родственники рэпера Matrang запустили новость о его лечении в клинике. Об этом сообщает StarHit.

20 февраля музыканта Алана Хадзаагова, более известного под псевдонимом Matrang, заметили в аэропорту Таиланда. Сообщалось, что рэпер вылетает в Москву. Накануне перед этим музыкант выходил на связь в соцсетях и просил у подписчиков денег. Некоторые предполагали, что рэпер злоупотребляет запрещенными веществами.

Несмотря на то, что сам музыкант отвергал любые обвинения в свой адрес, его сестра подтвердила проблемы с наркотиками.

«Многие не хотят верить, что Алан употреблял. Но, к сожалению, это горькая правда. Мы пытаемся ему помочь выйти из того состояния, в которое он себя загнал. Сейчас ему предстоит очень долгое лечение, он не будет выходить на связь», — рассказала она.

Девушка добавила, что семья никогда не отказывалась помогать рэперу, как он об этом заявлял ранее.

«Ситуация с Аланом осложнялась огромным хейтом со стороны поклонников, которые были уверены, что мы бездействуем. К сожалению, все, что говорил он, как я сообщала ранее, связано с его неадекватным состоянием», — объяснила сестра музыканта.

Ранее мы писали о том, что концерт Matrang в российском городе оказался под угрозой срыва.