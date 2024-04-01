«Семья распалась»: звезда «Сватов» рассказала о смерти родителей

Российская актриса Олеся Железняк, получившая широкую известность после роли в сериале «Сваты», высказалась о смерти родителей. Соответствующее заявление звезды прозвучало в видео на YouTube-канале «ПроСмыслы».

По словам артистки, семья всегда играла огромную роль в ее жизни. Железняк отметила, что всегда боялась остаться одна, однако после смерти обоих родителей поняла, что это неизбежно.

«Когда ты проходишь через какие-то испытания, когда боль, когда уходят родители, ты понимаешь, что какие-то вещи неизбежны», - поделилась артистка.

Звезда «Сватов» призналась, что после смерти отца почувствовала себя маленьким ребенком, оставшимся наедине со своей бедой.

«Первым ушел папа, и я поняла, что семья распалась. На самом деле для меня это был такой большой удар. Просто рушится мир для тебя, потому что пока у тебя есть семья – это для тебя тоже прообраз какого-то Царствия небесного. Это абсолютное счастье», - разоткровенничалась Железняк.

Кроме того, актриса сравнила боль от потери родителей с разводом, когда ребенок зачастую вынужденно остается лишь с одним из самых близких людей. Она добавила, что с ранних лет наблюдала пример полной семьи, поэтому не может допустить собственный развод.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила, что часто посещает травмпункт из-за переломов.