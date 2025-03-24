Семья погибшего мужчины простила устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова простили родственники погибшего мужчины. Об этом в беседе с aif.ru заявил адвокат Александр Добровинский.

Представлявший интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова адвокат рассказал, что периодически связывается с родственниками мужчины. По словам Александра Добровинского, они уже давно простили отбывающего наказание Михаила Ефремова, «но не забыли».

«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли», — отметил юрист.

Кроме того, Александр Добровинский также высказался о возможном освобождении актера по УДО. Собеседник издания дал понять, что ему «все равно» н судьбу Михаила Ефремова.

«Это последнее, о чем я думаю в настоящий момент. Это меня совершенно не касается, абсолютно. Да, я представлял интересы потерпевшей стороны, и что теперь мне смотреть всю жизнь, что будет с Ефремовым?» — высказался Александр Добровинский.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что артист получил право подать ходатайство об УДО.

24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области проходит заседание по вопросу об УДО Михаила Ефремова. Ожидается, что решение будет вынесено в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что осужденный за смертельное ДТП в нетрезвом виде Михаил Ефремов назвал алкоголь своим врагом и пообещал не садиться за руль.