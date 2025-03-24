Михаил Ефремов назвал алкоголь своим врагом и пообещал не садиться за руль

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания по условно-досрочному освобождению (УДО), которое проходит в Алексеевском суде Белгородской области, назвал алкоголь своим главным врагом, а также пообещал, что никогда больше не сядет за руль.

Актер также заверил, что за годы, проведенные в колонии, все осознал. По словам Ефремова, не было ни одного дня, когда он не думал «о своем грехе».

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни… Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному, заслуженному наказанию», - произнес Ефремов на кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash.

Он также признался, что тоскует по актерской профессии и хочет приносить пользу обществу.

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. Актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд признал его виновным в преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Михаил Ефремов тайно подал прошение об УДО. Среди аргументов актера о том, почему его должны выпустить раньше срока, звучали проблемы со здоровьем (сердце, легкие и потеря зрения), исправная ежедневная работа в швейном цеху, раскаяние и посещение церкви, а также помощь в художественной самодеятельности.