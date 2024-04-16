«Семья переживает сложный период»: Хилькевич рассказала о третьей беременности

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич раскрыла подробности третьей беременности. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Один из подписчиков актрисы поинтересовался, как она решилась на третью беременность. По словам звезды, ее не пугает скорое появление еще одного ребенка, поскольку она сама из многодетной семьи.

«Я выросла в многодетной семье. Наша семья сейчас переживает очень сложный период... Но тот факт, что нас трое детей, что у детей моих родителей тоже много своих детей, играет огромнейшую роль. Это такая поддержка», — заявила 37-летняя артистка.

Хилькевич подчеркнула, что всегда мечтала о большой семье. Знаменитость также уточнила, что пол ребенка уже известен, однако сама она пока о нем не знает.

Напомним, Анна Хилькевич замужем за предпринимателем Артуром Волковым. Возлюбленные официально узаконили свои отношения в августе 2015 года. В том же году актриса подарила избраннику дочь Арианну. В 2018-м у супругов родилась вторая дочь Маша. В начале апреля текущего года звезда призналась, что беременна в третий раз.

Ранее мы писали, что Анна Хилькевич и Ольга Серябкина помирились после ссоры в шоу «Выжить в Дубае».