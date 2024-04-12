Анна Хилькевич и Ольга Серябкина впервые появились вместе на ТВ после скандала в шоу «Выжить в Дубае»

Актриса Анна Хилькевич и певица Ольга Серябкина решили не продолжать вражду и забыть старые обиды, появившиеся во время съемок шоу «Выжить в Дубае». Знаменитости приняли участие в проекте «УТРО. ТНТ» и объявили, что помирились.

В 2023 году экс-солистка группы SEREBRO и звезда сериала «Универ» приняли приглашение в новое реалити ТНТ. В нем им предстояло соревноваться с «народной» командой и выживать в экстремальных условиях. Не обходилось там и без конфликтов. Так, Ольга обвинила Анну в неискренности и плохой актерской игре из-за сильной эмоциональности. Однако Хилькевич отрицала, что манипулировала другими участниками при помощи слез.

После ссоры девушки больше старались не пересекаться. Но недавно Серябкина пришла на новое шоу, которое ведет Хилькевич, и тем самым сделала первый шаг к примирению. Артистки обнялись и посоветовали другим людям последовать их примеру.

«Мы с Аней, возможно, станем отличным примером для тех, кто смотрит нас сегодня и тоже, возможно, находится в ссоре», - сказала Ольга.

Ранее стало известно, что Анна Хилькевич беременна. Это будет уже третий ребенок актрисы.