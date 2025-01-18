Семья обманувшего Ларису Долину мошенника решила заработать на информации о нем

Родственники одного из обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной просят у журналистов деньги за комментарии о нем.

«Если вам нужна информация — вся информация платная! Мы готовы к переговорам», — заявила сестра обвиняемого по имени Анастасия в беседе с ИА Регнум.

Она заверила, что у ее 27-летнего брата нет ни имущества, ни денег для погашения многомиллионного долга. По словам Анастасии, она решила подзаработать на дурной славе брата, чтобы помочь ему с выплатой, назначенной судом.

Ранее суд Йошкар-Олы обязал двух фигурантов уголовного дела о телефонном мошенничестве вернуть исполнительнице хита «Погода в доме» 69 миллионов рублей. Всего афере с квартирой Долиной участвовали 9 человек, однако основные функции выполняли двое: 43-летний мужчина из Марий Эл и 20-летний юноша из Тольятти. Именно они отвечали за карты для перевода средств и сим-карты для переговоров участников схемы.

Всего Лариса Долина отдала телефонным мошенником порядка 200 миллионов рублей. По их указанию она продала свою квартиру в центре Москвы. Сейчас на недвижимость наложен арест, артистка пытается оспорить договор купли-продажи.