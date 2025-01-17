Мошенников обязали вернуть Ларисе Долиной 69 миллионов

Суд обязал двух мошенников, которые обманули певицу Ларису Долину, вернуть ей 69 млн рублей. Речь идет о мужчинах 43 и 20 лет.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В афере с квартирой Долиной участвовали 9 человек, однако основные функции выполняли двое: 43-летний мужчина из Марий Эл и 20-летний юноша из Тольятти.

Именно они отвечали за карты для перевода средств и сим-карты для переговоров участников схемы. Эти мужчины обналичили впоследствии часть денег.

Источник сообщает, что с них будут взыскивать 69 млн в пользу Долиной. Дело контролирует московская прокуратура.

Напомним, подставным лицам переводили по 2-3 млн, которые были похищены у певицы. Все желающие продавали свои банковские карты за 5-10 тыс. Затем деньги выводились через купленные счета.

Ранее сообщалось, что в Тольятии задержали 20-летнего парня, который подозревался в хищении денег Долиной. Он объяснял, что нашел подработку в Сети.