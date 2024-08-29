«Семья находится на первом месте»: Прилучный рассказал о жене и детях

Актер Павел Прилучный заявил, что в его системе ценностей семья находится на первом месте. Звезда дал интервью «7Дней.ru», где рассказал о жене Зепюр Брутян и детях.

Знаменитость много работает, а с супругой проводит время не только дома, но и на съемках. Зепюр тоже является актрисой и выходит на сцену театра вместе с мужем. Прилучному это нравится.

«В иерархии моих ценностей семья находится на первом месте, и все, что я делаю в жизни, подчинено интересам жены и детей. Поэтому для нас естественно желать быть вместе как можно чаще и дольше», – заявил Павел.

Мужчина отметил, что счастлив в моменты, когда жена находится с ним рядом, а дети от предыдущего брака – Мия и Тимофей сидят в зрительном зале. Артист старается уделять наследникам много внимания, тем более после развода с их матерью Агатой Муцениеце.

«Как всякому нормальному родителю, мне важно видеть, как они растут, быть на важных для них событиях — дни рождения само собой, первое сентября, соревнования, выпускные и так далее. Эти даты я стараюсь не пропускать и делаю их максимально запоминающимися с помощью каких-то сюрпризов», – поделился Прилучный.

Но у звезды есть еще один ребенок – маленький сын Микаэль, которого родила Зепюр. Актер очень рад прибавлению в семействе и говорит, что теперь памятных дней и знаковых событий в их семье стало еще больше.

Недавно семья отдыхала на Мальдивах. Павел признался, что им нравится это место, так как добраться туда можно прямым рейсом, и есть возможность спрятаться от камер.

«Для меня это действительно важно, потому что от бесконечного внимания к себе я устаю. Быть все время на виду — и во время съемки, и на обычной прогулке — настоящее испытание», – добавил Прилучный.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце лично приехала в суд, где решат, с кем останутся дети Прилучного. Павел же прислал адвоката.