Агата Муцениеце лично приехала в суд, где решат, с кем останутся дети Прилучного

Актриса Агата Муцениеце решила лично присутствовать на заседании, на котором решат — с кем будут жить ее дети от Павла Прилучного. Сам «мажор» отправил в суд адвоката. Об этом сообщает StarHit.

Судьба Мии и Тимофея решалась в Головинском суде. От комментариев Муцениеце отказалась. Она попросила снимающих ее журналистов «отстать». Павел на заседании не присутствовал. Причина не уточняется.

По данным СМИ, процесс был закрытым. И пока неизвестно, с кем в итоге останутся дети. Состоится еще одно слушание, но дата еще не называется. До этого момента несовершеннолетние продолжат жить с матерью.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись со скандалом в 2020 году. Однако после этого им удавалось продолжать воспитывать детей и при этом практически не контактировать. Все изменилось в прошлом году. Тогда Агата через суд потребовала выселения бывшего мужа из квартиры, затем стала добиваться увеличения алиментов. Ответным ходом актер решил изменить местожительство Мии и Тимофея. Он хочет, чтобы они росли с ним и его новой женой Зепюр Брутян.

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