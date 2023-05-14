Семья Михаила Ефремова замешана в новом суде: скандал с племянницей

Ольга Ефремова вышла замуж за Алессандро Сини в 2016 году. Супруги растили сына Арсения, но по истечении двух лет брака пара распалась. Актриса признавалась, что ей тяжело было жить в Италии из-за другого менталитета.

Супруги развелись и остались в дружеских отношениях, разделяя заботу о сыне. Однако сейчас бывший муж Ольги Ефремовой стал больше проводить время с сыном, ограничивая ей доступ.

«Человек настолько приглушен своей ревностью, что не может разделить: мухи отдельно, котлеты отдельно. Он мне два года не дает ребенка в Россию привезти», — пожаловалась Ольга Ефремова.

По ее словам, Алессандро Сини хочет, чтобы сын жил у него дома в Италии, а Ольга просто иногда приезжала его навестить. Такой расклад событий не устраивает актрису, поэтому она намерена отстаивать свои права на ребенка.

«У меня вид на жительство. Я не успела стать гражданином. Поэтому я буду какими-то другими путями идти… Наверное, на израильский паспорт поеду подаваться! Что называется по зову крови», — объяснила Ольга Ефремова.

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