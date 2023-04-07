Никита Ефремов рассказал, как на него повлияло расставание с Марией Иваковой

Актер Никита Ефремов редко говорит о себе, но охотно делится подробностями творческой жизни. У наследника громкой фамилии в последние годы произошел настоящий прорыв в карьере. Несмотря на это, звезда пытается разобраться с собой.

В беседе с WomanHit.ru артист затронул тему личных отношений с родителями и бывшей возлюбленной Марией Иваковой. В ноябре 2021 года СМИ пестрели заголовками, что телеведущая и актер больше не вместе.

Некоторые поклонники думали, что роман был закончен после громкого интервью Никиты. В одном из разговоров он признался, что задавал психологу вопрос: жениться на своей девушке или нет. Не слишком ли знаменитость был открыт с публикой, когда говорил о браке?

«Нет. Как сделал, так сделал. Если я почувствую, что раскрылся излишне — такие моменты иногда бывают, но их немного, — то, конечно, остановлю себя», – поделился мужчина.

Ефремов не стал раскрывать детали разрыва, но отметил, что это не оказало негативного влияния на его жизнь. Даже такое грустное событие не заставило артиста закрыться от новых отношений.

«Есть какие-то чувства, которые надо прожить достойно. Мало того, они могут очень много привнести в мою жизнь, если не убегать от них, как это часто бывает во время расставания. И вообще расставаться тоже нужно уметь, мне кажется», – рассуждает мужчина.

Звездный наследник признался, что эмоции, которые он проживает, помогают ему в работе. Никита рассказал, что руководствуется советом, который дал ему актер театра и кино Сергей Михайлович Колтаков, когда еще был жив.

«Я спросил: «А как стать хорошим артистом?» И он сказал: «Живи». Сначала мне показалось, что он ответил формально, ну, отмахнулся, а потом понял, что моя жизнь и есть то, чем я играю», – заключил Ефремов.

Ранее мы писали о том, как признавшийся в алкогольной зависимости Никита Ефремов рассказал о съемках во время похмелья.