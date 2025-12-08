Семья Ксении Качалиной скрыла информацию о дате и месте прощания с актрисой

Похороны бывшей супруги актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной должны были состоятся на минувших выходных. Однако прошли они или нет, неизвестно, поскольку семья засекретила всю информацию, включая дату и место прощания.

Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

О кончине актрисы уже успели высказаться некоторые ее коллеги по цеху. В частности, кинокритик Наталья Ртищева выразила сожаления о загубленной карьере умершей.

«Дичайший финал, как, собственно, и вторая половина ее жизни. Мегазвезде 90-х в десяти минутах от Кремля, в центре Москвы помереть в 54 года на помойке — это что-то из мелодрам, но не для наших дней», — написала она.

Напомним, что тело Ксении Качалиной, которая скончалась в возрасте 54 лет, обнаружил в ее квартире бывший муж, актер Михаил Ефремов. Он вместе с сыном прибыл к месту жительства экс-супруги 2 декабря около 14:00.

Дверь в квартиру никто не открывал, поэтому пришлось вскрывать замки. Зайдя внутрь, актер обнаружил Качалину лежащей на боку возле кровати. На ее теле уже были заметны трупные пятна.

