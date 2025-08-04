Семья Громовых назвала «сильным шагом» решение Ефремова отписать им квартиру

Семья Громовых назвала «сильным шагом» решение Михаила Ефремова отписать им квартиру за 9,5 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Михаил Ефремов на протяжении нескольких лет боролся за квартиру умершего дяди с семьей, которая за ним ухаживала. Однако после выхода по УДО актер решил вопрос мирным путем, оформив дарственную на Громовых. Алексей Громов признался, что был удивлен поступком Ефремова, который проявил инициативу и лично пришел на встречу.

«Он вернул то, что нам полагалось. Михаил нам позвонил, без высокомерия. Сказал, что он помнит о договоренностях, и все. Он договорился с юристом-нотариусом и пригласил нас. Нам было это странно, что он вспомнил о нас, выписал дарственную, заплатил пошлину. Мы как после душа холодного», — заявил Алексей.

Громов считает, что Михаил сделал «сильный шаг», передав им квартиру за 9,5 млн рублей. При этом он уверен: актер сделал то, что должен.

«Он же... Только освободился. А так, взять и людям отписать квартиру в 9,5 млн рублей — это по кадастровой, а так еще больше. Это шаг, очень сильный. Я в большом шоке, если честно», — резюмировал Громов.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов нашел работу после УДО в театре Никиты Михалкова, в котором играет сын Евгении Добровольской. Подробности читайте в этой новости.