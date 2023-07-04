«Семья актера — семья моряка дальнего плавания»: актер Артем Ткаченко рассказал подробности своей жизни

Актер Артем Ткаченко рассказал WomanHit.ru о том, как относится к актерству, семье и путешествиям.

Артем рассказал, что деньги являются для него лишь костылем к существованию, ведь они не могут купить здоровье, дружбу или любовь.

Он также поделился тем, что с развитием кино-платформ кино все больше становится коммерческим. Однако существует ряд продюсеров, которые до сих пор воспринимают съемки как творческий процесс.

Актер рассказал, что вдохновляется актерами всех возрастов. И среди более зрелых, и тех, кто только окончил вузы, есть много талантливых, нестандартно мыслящих людей, которые вдохновляют Ткаченко. Кстати, себя артист к «молодым» не относит, объясняя это тем, что совсем не разбирается в современной музыке.

Артем уверен, что с годами у него появилось больше ответсвенности перед профессией и зрителями.

Говоря об отдыхе, актер сообщил, что иногда ему необходимо побыть в одиночестве. Недавно он ездил в Индию, где у него произошла «глобальная перезагрузка». Он жил в городе мертвых Варанаси. Теперь Артем хочет отвезти туда своих детей, «чтобы они увидели: жизнь может быть очень разной. Даже такой, какой мы ее не представляем в своих снах и фантазиях».

Важное место в жизни Ткаченко занимает семья. Он воспитывает двоих детей: 10-летнего Тихона и 6-летнего Степана. Сейчас они живут в Калининграде и уже вовсю наслаждаются летом: огородом, дачей, мотоциклом и рыбалкой.

Артем также рассказал, в чем секрет крепкого брака: «Разговаривать нужно. Вот мы до сих пор учимся с Катей беседовать». Напомним, для актера брак с Екатериной Стеблиной — уже третий.

Актер убежден, что семья нужна любому человеку. Однако если брак происходит с представителем творческой профессии, — важно это учитывать. Не каждый может мириться с долгими съемочными процессами или «романами» по фильму.

«Мне кажется, семья актера — это семья моряка дальнего плавания», — делится Ткаченко.

Супруга понимает работу Артема, ведь сама из актерской среды, поэтому конфликты из-за любовных сюжетов у них не возникают.

Актер также сказал, что, занимаясь любимым делом, перестаешь воспринимать его как работу. Он рад сниматься в кино: с прекрасным коллективом и возможностью путешествий.

Ранее Артем Ткаченко высказался о феминизме. Актер рассказал о равноправии, страхе от присутствия на родах и репутации среди женщин.