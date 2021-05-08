«Нас, мужчин, надо очень сильно любить»: Артем Ткаченко высказался о феминизме

39-летний российский актер в откровенном интервью «Изестиям» поделился своим мнением по поводу феминизма. На вопрос о том, как звезда сериала «Вампиры средней полосы» относится к движению о стремлении женщин к равноправию, Ткаченко ответил: «Если женщина понимает, что она уже перешагнула какую-то ступень, а мужчина остался сзади, надо просто дать ему шанс реабилитироваться. Мы же гораздо ранимее, чем женщины, мы трусливее и слабее. Вся эта сила и уверенность у нас показная в основном. Да, мы готовы совершать какие-то безумные поступки ради любви, но нам нужно дать возможность утвердиться и понять: да, я мужчина, я могу и я здесь главный! И пускай это только видимость, которую вы для нас создаете. Нас, мужчин, надо очень сильно любить.»

Также Артем отметил, что он, как любой гетеросексуальный мужчина, не может не воспринимать женщину как сексуальный объект.

Актер считает, что движение за равные права – это обида женщин и их желание утвердиться между собой. «Мне кажется, для вас гораздо важнее быть круче в своем кругу. В конкурентной битве с мужчинами вы и так уже выиграли, ведь у каждой женщины есть великая цель — она должна родить ребенка. Это самое сложное, мужчина бы с этим никогда не справился», – рассуждает артист.

Артем отметил, что дважды присутствовал на родах своей супруги Екатерины Стеблиной и перерезал пуповину, испытав при этом огромный стресс. «В первый раз захотел сам, во второй уже не хотел, но меня попросила жена: «Я хочу, чтобы ты был рядом». Как я мог ей отказать?» – делится актер.

Среди российских женщин у Ткаченко репутация соблазнителя и искусителя. Сам актер себя таковым не считает, но отмечает времена, когда он не состоял в браке. «Такие периоды бывают у всех мужчин — замечательные периоды жизни. Веселые, радостные, беззаботные», – вспоминает Артем.