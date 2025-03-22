Семья Агаларовых возложила цветы к мемориалу в память о погибших в «Крокусе»

Эмин и Араз Агаларовы возложили цветы к мемориалу, который поставили в память о погибших в «Крокусе».

22 марта 2024 года случилась страшная трагедия до начала выступления группы «Пикник», после которой от концертного зала остались лишь сгоревшие развалины.

Спустя год после произошедшего перед обломками здания состоялось открытие мемориала в честь погибших в «Крокусе». Эмин и Араз Агаларовы приехали, чтобы почтить память, лично возложить цветы к памятнику и выразить свои соболезнования.

«Ровно год назад произошло чудовищное событие, которые невозможно забыть. Светлая память жертвам... Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, сочувствие и поддержка — пострадавшим. Безмерная благодарность всем, кто не побоялся пожертвовать собой ради спасения жизней сотен людей. Вечная память», — выступил с речью Эмин.

Кроме того, артист подчеркнул, что продолжает интересоваться у отца по поводу того, есть ли какие-то новости по поводу случившегося. Однако в ответ он слышит о том, что ведется следствие на закрытой территории, к которой они не имеют доступа. Подробности приводит StarHit.

Ранее мы писали о том, что 16-летнему гардеробщику из «Крокуса» так и не подарили квартиру.

Также сообщалось, что оператор Поморин вспомнил, как спас свою команду во время теракта в «Крокусе».