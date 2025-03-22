Забыли о своем обещании: 16-летнему гардеробщику из «Крокуса» так и не подарили квартиру

Несовершеннолетний гардеробщик, спасший людей из «Крокус Сити Холла», так и не получил обещанную квартиру. Инфлюэнсеры и меценаты просто забыли о своем обещании, передает Telegram-канал Mash.

Год назад, после теракта в «Крокусе», блогеры обратили внимание на 16-летнего гардеробщика, который вывел из концертного зала более 100 человек. Юноше пообещали помочь самому, так он испытывал трудности с финансами и жильем, поэтому, к слову, и подрабатывал.

Ни больше ни меньше подростку обещали подарить жилье. Тем не менее гардеробщик так и остался без квартиры. Блогеры лишь сфотографировались с героем и пропали. Из наград — он получил медаль «За спасение погибавших» и встречу с любимой футбольной командой.

Ранее сообщалось, что москвич женился на девушке, которую спас в «Крокусе». После теракта они вместе лежали в больнице и помогали друг другу.