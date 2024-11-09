«Сборище уродцев»: депутат Милонов сравнил участников «Дома-2» с дождевыми червями

Виталий Милонов вновь раскритиковал известный телепроект «Дом-2». Депутат назвал «фриками» самые известных ведущих программы и предложил навсегда закрыть шоу.

Милонов назвал «Дом-2» «мерзкой тусовкой». Депутат радуется, что проект ушел из основной ветки вещания и потерял большое число телезрителей.

«В том виде, в котором он появился и продвигался, — это отвратительное шоу. Какое-то сборище уродцев. Люди его смотрели из-за своей наивности и глупости», — приводит слова народного избранника NEWS.ru.

Участников телестройки Милонов назвал «фриками», сравнив их с дождевыми червями, которые расползлись по России. Помимо этого, он охарактеризовал шоу как «логово чертей», но сейчас, к счастью для депутата, этот костер потух.

При этом Милонов не скрывает, что Собчак — настоящий профессионал своего дела, отлично выполняющий свою роль, чего не скажешь о других ведущих шоу, считает он.

Смягчился депутат и в отношении Бузовой. Политик считает ее хорошим человеком, у которого нет способностей к пению.

Ранее Милонов высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой и предложил пожалеть Примадонну. Подробнее читайте здесь.