Семену Слепакову придется пахать в Израиле, чтобы рассчитаться с российской налоговой

Шоумен и бард Семен Слепаков попал в «черный список» Федеральной налоговой службы. Всё из-за долга в 18,9 млн рублей.

Эта сумма включает задолженность по НДФЛ в размере 15,3 млн и пени за просрочку 3,6 млн.

Если Слепаков не рассчитается с налоговиками, его имущество в России арестуют и выставят на продажу.

Напомним, сейчас шоумен находится в Израиле. Гонорары за выступление в ближневосточной стране невысокие: только в России он мог получать от 3 млн за корпоратив. В Израиле Слепакову придется много работать, чтобы рассчитаться с долгом.

Ранее сообщалось о задолженности певца Филиппа Киркорова перед ФНС. Она составила более 7 млн рублей. Музыкант задолжал за особняк в Подмосковье, квартиру в Москве, автомобиль и земельный участок.