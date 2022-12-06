Филиппу Киркорову может грозить лишение свободы за огромные долги перед ФНС

Певец Филипп Киркоров оказался номером один в рейтинге должников шоу-бизнеса. Долги короля российской эстрады перед государством превысили 7 млн рублей.

По данным Федеральной налоговой службы, точная сумма задолженности составила 7 млн 67 тыс. Она включает неуплаченный налог за особняк в Подмосковье – это 6 млн 316 тыс. – и начисления за квартиру в Москве, автомобиль и земельный участок.

Напомним, что за неуплату налогов гражданину могут грозить в том числе уголовная ответственность в виде года лишения свободы. Это касается случаев, когда сумма неуплаченных налогов высокая. В лучшем случае налоговики начислят штраф и пени.

Киркоров – один из самых востребованных артистов. Ранее стали известны его реальные заработки.