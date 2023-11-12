Семену Слепакову* может грозить до пяти лет колонии за оскорбительную песню

Российские общественники оказались крайне возмущены новой песней Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ). Они посчитали композицию «Нерусский» оскорбительной и попросили возбудить в отношении знаменитости уголовное дело, передает Life.ru.

Музыкант в издевательской форме спародировал песню «Я русский» артиста SHAMAN. Участники объединения «Ветеранов России» изучили композицию Слепакова* и пришли к выводу, что некоторые строки являются оскорбительными и унижают достоинство россиян. В связи с этим общественники обратились за помощью к компетентным органам, чтобы те организовали проверку. Заявления были написаны в Следственный комитет и прокуратуру.

Ветераны России считают, что правоохранители должны возбудить в отношении артиста уголовное дело по признакам унижения человеческого достоинства или провоцирования вражды. Если против Слепакова* будет начато производство, то ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее продюсер Морозов оценил шансы музыканта заработать на новогодних концертах. По его мнению, артисту не придется довольствоваться серьезными заработками.

*признан иноагентом на территории России