«Не повезло»: продюсер рассказал о печальной участи Семена Слепакова* за границей

Продюсер Морозов оценил шансы Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ) заработать на новогодних концертах, об этом сообщает aif.ru.

По словам звездного промоутера и продюсера Евгения Морозова, Семен Слепаков* вряд ли будет довольствоваться серьезными заработками в канун Нового года. Он объяснил это тем, в каком жанре выступает юморист.

«Слепакову* не повезло. Он артист так называемого квартирного жанра, на кухне петь. Не стоит ему ждать кассовых концертов в Новый год. Их не будет. Его выступления как артиста за пределами страны не будут успешны», – рассказал он.

Морозов добавил, что на пике своей карьеры юморист мог зарабатывать по 15-18 тысяч евро за один концерт, однако сейчас эти суммы сильно упали.

«А вот в настоящее время Семен Слепаков* никому не интересен – это факт», – объяснил промоутер.

Ранее мы писали о том, что Семена Слепакова* высмеяли за пародию на песню SHAMANa «Я русский».

*признан иностранным агентом на территории России.