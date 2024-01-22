Семенович улетела из России с любимым мужчиной, которого скрывает от публики

Певица Анна Семенович не стала скрывать свой отдых на Мальдивах с возлюбленным. Звезда улетела к Индийскому океану, где набирается сил. Она поделилась впечатлениями от отпуска в личном микроблоге.

Артистка не только рассказала о романтическом ужине на берегу океана, но и похвасталась приятным сюрпризом, который ей устроил ее спутник.

Напомним, что звезда начала встречаться с таинственным бизнесменом более года назад, но предпочитает не раскрывать его личность, поскольку он не является представителем шоу-бизнеса и не стремится к публичности.

На своей поездке на Мальдивы, исполнительница получила от своего бойфренда романтический ужин на берегу океана. Там было множество экзотических и вкусных блюд, в том числе с морепродуктами. Утром, ухажер устроил ей завтрак с впечатляющим видом. Семенович выразила свое удовлетворение отпуском и поблагодарила за щедрость своего мужчины.

«Для отдыха мы выбрали потрясающую виллу на песке, со своим бассейном и пляжем. Как же прекрасно просыпаться у океана, надевать купальник и погружаться в теплую воду!» – поделилась звезда.

Анна Семенович ранее предостерегала о своих взглядах на отношения, отмечая, что ставит на первое место глубину чувств и спокойствие рядом с партнером. Певица регулярно делится контентом в социальных сетях, позволяя поклонникам заглянуть в ее личную жизнь. При этом она продолжает скрывать возлюбленного.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович упала на лед во время мастер-класса на катке. Поклонники испугались, что певица получила травму. Она отреагировала на слухи о травме после падения на льду.