Семенович рассказала о настоящем возрасте и готовности стать матерью-одиночкой

Певица Анна Семенович раскрыла свой настоящий возраст и призналась, что регулярно сталкивается с давлением общества из-за отсутствия детей и мужа. Сама же она не переживал по этому поводу, ведь готова даже быть матерью-одиночкой, если вдруг в личной жизни у нее что-то не будет складываться в дальнейшем.

По поводу того, что происходит у экс-солистки «Блестящих» за пределами камер, ведутся разговоры постоянно, ведь, несмотря на то, что она довольно откровенна с поклонниками, все «карты» она не раскрывает. Например, Анна предпочитает не показывать своего возлюбленного и не афишировать его личность, так как, по ее словам, он человек не публичный. Поэтому неизвестно, состоится ли в ближайшем будущем свадьба или нет.

Сама Семенович к браку и семье не стремится. Она считает, что это далеко не главное в жизни женщины. По ее мнению, счастье можно обрести и без мужчины и детей. Но ребенка певица все же хочет. При этом ее не волнует то, что его, может быть, придется воспитывать в одиночку.

«Сегодня супруг при тебе, а как будет завтра, — неизвестно. Рассчитывать нужно только на себя. Можно зарабатывать небольшие деньги, но важно уметь это делать», - отметила Анна в беседе с «Леди Mail».

Артистка верит, что сможет стать мамой, ведь она уже неоднократно замораживала свои яйцеклетки, а это помогает в любом возрасте завести ребенка. Тем более, старой Семенович себя не считает и признается – в Интернете врут о ее настоящем возрасте. На самом деле она 1980-го года рождения, и ей вовсе не 45 лет, как об этом написано на некоторых сайтах.

«Ох, сколько я боролась с этим, паспорт свой отправляла — все без толку. Компания же американская, до нее теперь не достучаться, не дописаться. Какой-то бот постоянно исправляет», - пожаловалась Анна.

Ранее Анна Семенович рассказала о мужчине, от которого хочет родить ребенка.