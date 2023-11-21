45-летняя Анна Семенович рассказала о мужчине, от которого хочет родить ребенка

Певица Анна Семенович призналась, что уже год состоит в отношениях с мужчиной, который отличается от других прекрасными внешними данными и щедростью. Возлюбленный часто возит артистку на экзотический отдых, дарит подарки и цветы.

«Крупный, брутальный, статный – под стать мне. Мы очень гармонично смотримся вместе. Очень интересный внешне, привлекает женские взгляды. А еще он очень умный, с прекрасным чувством юмора — это меня в нем заводит особенно», - поделилась артистка с порталом Super.ru.

45-летняя Анна, которая еще никогда не была замужем, не стала скрывать, что задумывается о свадьбе и рождении первенца. Певица рассказала, что мечтает о пышном торжестве на островах, чтобы сделать там романтические фотографии.

«Дети – это наше обоюдное желание. Мы часто и активно работаем над этим. Мальчик или девочка – как решат где-то там наверху», - сказала Анна, подчеркнув, что пол малыша абсолютно не важен.

Ранее Анна Семенович рассказала, что села на диету из-за проблем с желудком. Певица заговорила о своей болезни, которая дала о себе знать еще в детстве. Как призналась Анна, у нее обострились проблемы с желудочно-кишечным трактом.