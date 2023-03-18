Семенович эротично трясла бюстом и соблазняла Ревву на глазах у жены: что случилось

Три года назад интернет-пользователи были обеспокоены поведением Анны Семенович из-за выложенного видео, где певица соблазняет Александра Ревву в танце. Ревва исполнял свою песню, а Семенович трясла перед ним бюстом шестого размера, оголяла ноги и висела на певце. Все это происходило ещё и при жене Анжелике.

На днях стали раскрыты мотивы такого эротичного поведения. Анна призналась, что дело было в алкоголе. В тот вечер вино лилось рекой, а Семенович давно не виделась с Киркоровым, Басковым и остальными коллегами.

Чтобы подбодрить поющего Ревву, Анна залезла на сцену и закружилась в танце. Правда, как все произошло звезда помнит плохо. Однако Семенович отрицает, что пыталась соблазнить такими действиями коллегу.

Певица добавила, что дружит с семьей Реввы. Что касается нынешнего положения в личной жизни, Семенович призналась, что у нее есть возлюбленный, но имени раскрывать не будет.

Ранее мы писали, что заморозившая яйцеклетки Семенович решила родить ребенка в 43 года.