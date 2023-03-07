«Хочу девочку»: заморозившая яйцеклетки Семенович решила родить ребенка в 43 года

В конце 2022 года экс-солистка «Блестящих» начала активно говорить о новом романе. Личность своего нового избранника Анна Семенович не раскрывает, зато открыто демонстрирует, насколько счастлива. Причем настроена в этот раз певица решительно и уже пытается зачать ребенка вместе с бойфрендом.

Как призналась артистка, ее новый возлюбленный не связан с миром шоу-бизнеса, но это ее совершенно не смущает. Тем более, что он довольно обеспеченный. Такой вывод можно сделать по подаркам, которые он делает исполнительнице. Анна не раз хвасталась тем, что ей покупал ее новый мужчина.

Познакомилась она со своей любовью, как выяснилось, совершенно случайно. Она сидела в ресторане в компании подруг, а ее будущий жених сидел за соседним столиком. «Он все время двигал стул. Я говорю: «Мужчина! Почему вы в меня упираетесь?» И все сложилось», - поделилась Анна на шоу Rutube-шоу «Злые языки».

Также Семенович рассказала, что к этим отношениям настроена довольно серьезно. К 43-м годам певица так и не познала радость материнства, но с новым мужчиной она чувствует, что готова зачать ребенка. В общем-то, они с бойфрендом сейчас активно над этим работают. «Я замораживала яйцеклетки. На всякий случай. Считаю, что это правильно. Пусть они будут. Сейчас пробуем. Хочу одного ребенка. Девочку очень хочу», - призналась артистка.

Отметим, что, несмотря на эффектную внешность, Анна Семенович долгое время не могла встретить свою любовь. Сама она считает, что проблема была в ее отношении к мужчинам. По словам певицы, раньше она никогда не шла на уступки, прощалась с партнерами, если им что-то не нравилось в ней. А сейчас она понимает, что нужно быть мягкой и нежной, а также ставить мужа на первое место.

Ранее Анна Семенович рассказала, оказывали ли солистки «Блестящих» секс-услуги или нет.