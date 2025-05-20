«Каждый день новый труп»: Виктория Боня столкнулась с кошмаром во время покорения Эвереста

45-летняя телеведущая Виктория Боня со второй попытки покорила гору Эверест. Об этом знаменитость рассказала на своей страничке в социальной сети.

Радостной новостью экс-участница «Дома-2» поделилась накануне. Ей удалось взобраться на вершину 8 848 метров утром 19 мая.

Боня призналась, что восхождение далось ей очень непросто.

«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Я завтра все начну рассказывать по порядку», — пояснила участница «Звезд в Африке».

Виктория назвала Эверест очень непростой, но «божественно величественной» горой, в которую она влюбилась навеки. Все подробности восхождения блогер пообещала сообщить позднее.

В комментариях другие блогеры и фанаты Виктории поздравили ее с достижением заветной цели. Они отметили, что очень переживали за звезду.

«Мы, чужие люди, так за вас переживали. Как же переживали ваши близкие, тяжело представить. Теперь мамочка и дочка могут выдохнуть и спать спокойно», «Вика, молодец, удачного спуска!», — написали они.

К покорению новой вершины телеведущая готовилась несколько месяцев. Однако стоило ей начать подниматься, как горная болезнь дала о себе знать. Виктории было настолько плохо, что ее команда приняла решение отправить ее в госпиталь на вертолете. После этого Боня даже пропала из социальных сетей, поэтому поклонники не знали — исполнит ли она в итоге свою мечту. В итоге знаменитость вернулась в базовый лагерь Эвереста в начале мая.