Семена Слепакова* высмеяли за пародию на песню SHAMANa «Я русский»

Комик Семен Слепаков*(признан иноагентом на территории РФ) исполнил пародию на песню певца SHAMANa в эфире YouTube-шоу Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ). После этого россияне высмеяли комика в Сети.

Слепаков* презентовал в эфире шоу пародийную песню на хит певца SHAMAN «Я русский». В песне он рассказал, что «всегда ходит в шапке и ест кошерную еду». Помимо этого, он добавил, что ему «неважна кровь отца и впредь он является всемирным злом, потому что не русский».

Также комик пропел, что навсегда останется в Израиле, а завершил свое выступлением припевом еврейской песни «Хава нагила».

В комментариях под видео россияне раскритиковали юмориста, который, по их мнению, теперь показал свое истинное лицо. Они напомнили, что ранее комик сочинял композицию в поддержку российского правительства. Так, он ругал противников вакцинации в период пандемии.

«Пародия есть пародия. А до настоящего израильтянина ему еще топать и топать», — пишут комментаторы.

Семен Слепаков* переехал в Израиль в 2022 году. С собой он забрал всю семью, в том числе пожилых родственников.

Ранее комик продал свою элитную квартиру в Москве за 295 млн рублей. Недвижимость у него приобрел доцент ВШЭ, специалист по проблемам взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых.

*признан иноагентом на территории РФ.