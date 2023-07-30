Семена Слепакова* унизили прямо на концерте
Юморист Семен Слепаков* повторил неудачи Лаймы Вайкуле .
Юморист и бард Семен Слепаков* (признан в РФ иноагентом) повторил судьбу Лаймы Вайкуле, а именно ее неудачи.
Оказалось, что концерт комика в Юрмале потерпел фиаско. Люди вставали со своих мест и без промедления покидали зрительный зал, пишет портал «Царьград».
В свою очередь, Михаил Шахназаров подогрел яркие обсуждения об унижении артиста. Писатель рассказал, что его близкий друг присутствовал на концерте. Туда его затащила супруга. Однако друг не смог слушать такое выступление и просто уснул.
Известно, что Слепаков* был намерен поддержать Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2023. По мнению комментаторов, тут то у зрителей будет возможность покинуть зал и показать истинное отношение к знаменитостям.
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*признан в РФ иноагентом.