Юморист и бард Семен Слепаков* (признан в РФ иноагентом) повторил судьбу Лаймы Вайкуле, а именно ее неудачи.

Оказалось, что концерт комика в Юрмале потерпел фиаско. Люди вставали со своих мест и без промедления покидали зрительный зал, пишет портал «Царьград».

В свою очередь, Михаил Шахназаров подогрел яркие обсуждения об унижении артиста. Писатель рассказал, что его близкий друг присутствовал на концерте. Туда его затащила супруга. Однако друг не смог слушать такое выступление и просто уснул.

Известно, что Слепаков* был намерен поддержать Вайкуле на ее фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2023. По мнению комментаторов, тут то у зрителей будет возможность покинуть зал и показать истинное отношение к знаменитостям.

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*признан в РФ иноагентом.