Развеяны слухи о страшной болезни Аллы Пугачевой: подробности

Алла Пугачева появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Однако внимание поклонников привлекли не полосатые мини-шорты и оголенные ноги 74-летней певицы, а перетянутая кожа лица.

Лоб Примадонны лишился всех морщинок, а брови неестественно приподнялись наверх. При этом скулы стали более острыми? А овал лица — очерченным.

Ходят слухи, что такого эффекта удалось добиться благодаря процедуре «альтера». Это аппарат по безоперационному лифтингу, ультразвуковая подтяжка, вырабатывающая коллаген.

Новая причёска также взбудоражила умы публики. На голове Пугачевой был высокий хвост, а волосы казались очень густыми благодаря специальным накладкам из натуральных волос на шелке.

Отмечается, что похудевшая и помолодевшая Пугачева на мероприятии выглядела бодро, что развеивает слухи о страшной болезни звезды. Кроме того, местные постоянно видят звездную семью, прогуливающуюся вдоль моря.

Ранее мы писали, что Мария Голубкина замешана в скандале.