Семена Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа

Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

Столичный суд рассмотрел иск в отношении комика Семена Слепакова*. Артист не выплатил 30 тысяч рублей штрафа, назначенного ему еще в июне 2024 года. Из-за этого в отношении него было заведено административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).

Суд назначил ему наказание в виде двукратного штрафа — 60 тысяч рублей. В распоряжении журналистов есть решение суда. Отмечается, что Слепаков* не обжаловал первый штраф.

Добавим, первоначально юмориста оштрафовали из-за отсутствия плашки иностранного агента на его постах в соцсетях.

