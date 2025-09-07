Директор Витаса опроверг наличие долгов певца за коммуналку. Об этом сообщает aif.ru.

Концертный директор Сергей Пудовкин, представляющий интересы Витаса, прокомментировал новости о долгах певца. Журналисты сообщали, что с музыканта не смогли взыскать 51 тысячу рублей задолженности по коммунальным платежам — причиной послужило то, что артиста не смогли разыскать.

«Витас никогда не позволяет себе за что-то не платить. Артист в прекрасном доступе, в прекрасном настроении, в прекрасной форме. Конечно, если были бы какие-то вопросы или тем более претензии, они были бы решены мгновенно. Но их нет», — объяснил Пудовкин.

Напомним, Витас давно не выступает на российской сцене. Сейчас артист сосредоточен на концертах в Китае.

