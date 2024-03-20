Семен Трескунов* заявил, что из-за статуса иноагента не может вернуться в Россию

Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что из-за статуса иноагента не может вернуться в Россию. Об этом он рассказал в соцсетях.

15 марта Минюст внес актера Семена Трескунова* в список иностранных агентов. Артист еще в феврале 2022 года осудил политику России и уехал из страны. После отъезда он неоднократно жаловался на отсутствие работы, а теперь к проблемам добавился еще и новый статус.

«Этот статус отрезает меня не только от доходов, не только от профессионального круга, не только от самореализации на собственной земле, где я вырос и сформировался, но и от элементарной возможности, не боясь за собственную свободу, посетить то место, которое я считал домом», — рассказал он.

Артист также заявил, что не согласен со статусом иноагента, так как не принимал иностранной поддержки и не занимался политикой.

«Но ведь никаких копеечек не было. В президенты я не избирался, партии не создавал, даже агитацией толком не занимался — упаковывал слишком долго и сложно, к простым и понятным лозунгам не прибегал, а когда поддерживал что-то, то больше из искренних юношеских побуждений», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Семен Трескунов* ищет любую работу для существования в Европе.

*признан иностранным агентом на территории РФ.